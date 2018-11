Bauern diskutieren bei Herbstversammlung mit Kaniber

Am Donnerstag, 6. Dezember, entscheidet der Gemeinderat, ob der Vertrag zur LEA über 2020 hinaus verlängert wird. Unter welchen Bedingungen das sein könnte, haben Stadt und Landkreis in den vergangenen Monaten mit dem Land verhandelt. Das Ergebnis stellte Bürgermeister Volker Grab in einem Pressegespräch am Dienstag im Rathaus vor. Die größten Unterschiede zu vorher: Die Stadt wird außer in der LEA keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Und der technische Bereich in der Kaserne wird vom Land geräumt.