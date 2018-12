Bauer stirbt in Silo

Ein 72-jähriger Landwirt ist in Irschenberg (Landkreis Miesbach) in einem Futtersilo ums Leben gekommen. Ein 30-jähriger Helfer wurde beim Versuch, den Landwirt zu retten, bewusstlos und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Zustand sei stabil, teilte das Polizeipräsidium in Rosenheim mit. Rettungskräfte der Feuerwehr hatten die beiden Männer am Sonntagabend mit Atemschutzausrüstungen aus dem Silo geborgen, für den 72-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Personen, die sich in der Nähe des Silos aufgehalten hatten, kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Gärgase und eine dadurch hohe Konzentration von Kohlendioxid am Boden des Silos dürften zur Bewusstlosigkeit der Männer geführt haben, hieß es. Eine Obduktion des Toten wurde angeordnet.

Mitteilung der Polizei