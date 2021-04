Baubranche erwartet schlechtere Geschäfte

Die bislang weitgehend unbeschadet durch die Corona-Pandemie gekommene Baubranche in Bayern rechnet mit schwierigeren Zeiten. Ursachen seien sowohl weniger Neuaufträge als auch knappe und teurere Baustoffe, sagte der Präsident des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen, Wolfgang Schubert-Raab, am Donnerstag.

In den kommenden Monaten erwarten demnach vor allem diejenigen Bauunternehmen eine Verschlechterung der Geschäftslage, die von Aufträgen der Unternehmen und der öffentlichen Hand leben. Über 60 Prozent der bayerischen Baubetriebe erwartet nach einer Umfrage des Verbands in den kommenden sechs Monaten weniger kommunale Aufträge im öffentlichen Hochbau und im Straßenbau. Der Wohnungsbau hingegen läuft weiter gut, ebenso Sanierungen.

Abgesehen davon machen Lieferschwierigkeiten den Baufirmen zu schaffen. Die Einkaufspreise sind demnach in den letzten drei Monaten deutlich gestiegen. Knapp ist demnach gleich eine ganze Reihe von Baustoffen: Gipsprodukte, Bitumen, Kunststoffe, Holz- und Stahlprodukte. Mangel herrscht offenbar aber auch bei Werkzeugen und Baumaschinen. Die Branche sehe sich aktuell „mit Lieferschwierigkeiten und extremen Preissteigerungen bei vielen Baustoffen konfrontiert“, sagte Schubert-Raab dazu.

Mittelbar leiden die Baufirmen auch in anderer Hinsicht unter der Pandemie: Nach einer Umfrage unter den Mitgliedsfirmen sieht sich ein Drittel der Unternehmen durch fehlende Genehmigungen der Ämter ausgebremst. Die Unternehmen vermuten, dass das an fehlendem Personal in den Amtsstuben liegen könnte und Homeoffice in der Verwaltung nicht gut funktioniert.

Dessen ungeachtet geht das Baugewerbe von weiter steigendem Personalbedarf aus. „Ich bin zuversichtlich, dass sich der Beschäftigungsaufbau in unseren Betrieben in diesem Jahr fortsetzen wird“, sagte Schubert-Raab. Im Jahr 2009 seien 133 000 Menschen im bayerischen Baugewerbe beschäftigt gewesen, bis Ende dieses Jahres erwarten die Bauinnungen 175 000 Beschäftigte. Die Unternehmen bilden demnach auch wieder mehr aus.

