Ein Bauarbeiter ist bei Arbeiten in Mainaschaff (Kreis Aschaffenburg) von einem Hallendach zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der 28-Jährige habe sich schwere Verletzungen zugezogen und werde im Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zu den Hintergründen für den Betriebsunfall werde ermittelt. Der Mann sei auf dem Dach der Industriehalle gemeinsam mit weiteren Arbeitern tätig gewesen, als er in eine geöffnete Dachluke stürzte.

Mitteilung Polizei