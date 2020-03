Bei Abbrucharbeiten in Oberbayern ist ein 51-Jähriger Bauarbeiter verletzt worden. Der Mann stand am Dienstagmorgen in München auf einem etwa zwei Meter hohen Gerüst, als ein großes Stück des Putzes aus der Decke brach und auf ihn fiel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Arbeiter stürzte daraufhin vom Gerüst und wurde anschließend mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.