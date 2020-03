Bauarbeiter stürzt durch Dach zwei Meter in die Tiefe

Ein Bauarbeiter ist in Schwaben durch ein Dach gebrochen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 46-Jährige arbeitete auf einer Baustelle in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) auf einem Acryldach, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei am Freitag vermutlich aus Unachtsamkeit neben ein Brett getreten, dass er zur Absicherung auf das Dach gelegt hatte, und rund zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei