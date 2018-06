Bauarbeiter stürzen durch Aufzugschacht: Schwer verletzt

An einer Baustelle in Erlangen sind zwei Arbeiter durch einen Aufzugschacht gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Arbeitsunfall ereignete sich laut Polizei Mittelfranken am Dienstagmorgen. Die Abdeckung des Schachtes hatte nachgegeben, als die beiden 26 und 33 Jahre alten Männer sie betraten. Daraufhin fielen die Arbeiter fünf Meter in die Tiefe. Sie erlitten Knochenbrüche und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache des Unfalls wird von der Polizei untersucht.