Bei einem Betriebsunfall auf einer Baustelle im Landkreis Landshut ist ein 56-Jähriger schwer verletzt worden. Der Bauarbeiter sei in Bruckberg mit dem Umsetzen von Dachziegeln mit einem Kran beschäftigt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei er von den Greifzangen des Krans am Kopf verletzt worden. Er kam nach dem Unfall am Mittwoch in ein Krankenhaus.

