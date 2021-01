Bauarbeiten mit Sperrung der A7 in Unterfranken

Die Autobahn 7 wird an diesem Wochenende zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken in Richtung Würzburg komplett gesperrt. Grund dafür sind laut Autobahngesellschaft Instandsetzungsarbeiten. Die Sperrung beginnt am Samstagmorgen um 8.00 Uhr und soll bis voraussichtlich Sonntagmorgen dauern. Es besteht eine Umleitung (U54). Die Fahrtrichtung Fulda ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

