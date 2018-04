Bauarbeiten an Autobahnen 73 und 3 in starten

Staus und stockender Verkehr gehören in den kommenden Jahren wohl zum Alltag von Pendlern in Nürnberg und Regensburg: Am Freitag haben die Arbeiten für den jeweils sechsspurigen Ausbau der Autobahnen 73 und 3 begonnen - wichtigen Verkehrsachsen mit Zehntausenden Nutzern pro Tag. Der Bund investiert rund 80 Millionen Euro in den Ausbau der A73 und 270 Millionen Euro in die Erweiterung der A3, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mitteilte. Die Fahrbahn der A73 wird auf sechs Kilometern Länge zwischen der Anschlussstelle Hafen-Ost und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd verbreitert. Zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof wird die A3 auf einer Länge von 15 Kilometern ausgebaut.

Der Abschnitt der A73 sei eine der wichtigsten Zufahrtstrecken in das Nürnberger Stadtgebiet - und aufgrund des stetig wachsenden Verkehrs regelmäßig überlastet, sagte Scheuer. Zuletzt wurden fast 90 000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Bis 2020 könnte Stop-and-go-Verkehr nach Befürchtungen von Pendlern auf dem Abschnitt zum Dauerzustand werden.

Noch mehr Geduld wird voraussichtlich den Pendlern im Raum Regensburg abverlangt. Für die Verbreiterung der A3 veranschlagen die Planer sechs Jahre. 16 Brücken müssen neu gebaut oder verbreitert werden. Auch diese Autobahn ist stark belastet: Rund 70 000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs. Häufige Staus und Unfälle sowie Lärm- und Abgasbelastungen sind die Folgen. Für 2030 werden im Ausbauabschnitt bis zu 82 000 Fahrzeuge am Tag prognostiziert.

Mit dem Ausbau der Autobahnen werden jeweils auch Lärmschutzwände errichtet und auf Teilen der Strecken „Flüsterasphalt“ verlegt.

Infoseite zum Ausbau der A3 bei Regensburg

Mitteilung BMVI