Bau von neuem Uni-Medizincampus in Augsburg gestartet

Nach mehr als zehnjähriger Planung nimmt der Bau des neuen Universitäts-Medizincampus in Augsburg konkrete Formen an. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) hat am Freitag den Grundstein für die ersten beiden Gebäude gelegt, die 2024 bezugsfertig sein sollen.

„Mit dem Medizincampus schaffen wir in Augsburg hervorragende Voraussetzungen für eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis im Medizinstudium“, betonte Sibler. So würden auch die Medizinstudienplätze ausgebaut.

Es handelt sich um ein Lehrgebäude, das 6400 Quadratmeter groß werden soll. Darin wird künftig auch die Bibliothek untergebracht. Das zweite 8800 Quadratmeter große Haus wird das Institut für Theoretische Medizin beherbergen.

Die Stadt Augsburg hatte Jahrzehnte lang darauf gehofft, dass an der Augsburger Uni eine neue Medizinfakultät gegründet wird. Doch die Staatsregierung in München ließ Bayerns drittgrößte Stadt regelmäßig abblitzen. Erst im Jahr 2009 versprach der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), eine Universitätsmedizin auch in Schwaben zu bauen.

In einem ersten Schritt wurde dafür das frühere kommunale Klinikum vom Freistaat übernommen und zu einer Uniklinik befördert. Rund um das Klinikum sollen nun die Lehr-, Forschungs- und Verwaltungsgebäude für die Fakultät entstehen. Die Universität habe sich dafür entschieden, den Medizincampus in direkter Nachbarschaft zum Klinikum zu bauen, um einen engen Austausch zwischen Fakultät und Krankenhaus zu ermöglichen, erklärte Unipräsidentin Professor Sabine Doering-Manteuffel.

Im Endausbau sollen dort Gebäude mit 37 000 Quadratmeter Nutzfläche stehen, in denen rund 100 Professoren etwa 1500 Studenten unterrichten. Der Freistaat investiert eine dreistellige Millionensumme in das Projekt.

