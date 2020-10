Bau des Interims-Gasteig in München liegt im Zeitplan

Der Bau des neuen Gasteig in München-Sendling liegt trotz Corona-Krise im Zeitplan. Weil der Rohbau der künftigen Philharmonie acht Monate nach Beginn der Bauarbeiten fertig sei, habe man am Donnerstag das Richtfest gefeiert, teilte die Gasteig München GmbH mit. Eröffnet werden soll der Interimsstandort des Kulturzentrums im Herbst 2021. Dann beginnt der Umbau des Hauptstandortes in München-Haidhausen, der bis etwa 2025 dauern soll.

Im neuen Gasteig südlich des Stadtzentrums wird ein Konzertsaal mit 1800 Plätzen untergebracht. Die jetzt fertiggestellte Stahlkonstruktion werde in den kommenden Monaten zu einer modernen Konzerthalle mit fast 60 000 Kubikmetern Raumvolumen ausgebaut, heißt es in einer Pressemeldung der Gasteig München GmbH.

Der Gasteig in der Rosenheimer Straße in München gilt als eines der größten Kulturzentren Europas. In ihm sind neben dem Konzertsaal der Münchner Philharmoniker auch Stadtbibliothek, Volkshochschule und Hochschule für Musik und Theater untergebracht.

Im Januar 2018 entschied der Münchner Stadtrat, dass der Gasteig wegen der notwendigen Umbauarbeiten in eine ehemalige Trafo-Halle und weitere nicht mehr benötigte Industriebauten im Stadtteil Sendling für ungefähr vier Jahre umziehen soll.

Pressemitteilung der Gasteig München GmbH

Der neue Gasteig