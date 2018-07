Basketball-Champions-League: Bamberg gegen Ex-Trainer

Brose Bamberg trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Titelverteidiger AEK Athen und damit auch auf seinen ehemaligen Trainer Luca Banchi. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der Schweiz. Bamberg spielt in der Gruppe C. Die MHP Riesen Ludwigsburg bekommen es in Gruppe A unter anderem mit dem französischen Meister Le Mans zu tun. Die Telekom Baskets Bonn wurden in die Gruppe B gelost. Mit einem Erfolg in der dritten und letzten Qualifikationsrunde kann sich auch medi Bayreuth noch für die Gruppenphase qualifizieren.

Von den vier Achtergruppen qualifizieren sich jeweils die besten vier Mannschaften für das Achtelfinale. Beginn der Gruppenphase ist im Oktober, das Final Four ist vom 3. bis 5. Mai.

Die Champions League wird im Gegensatz zur Königsklasse Euroleague vom Kontinentalverband FIBA Europe ausgerichtet und galt bislang als drittwichtigste Spielklasse hinter dem Eurocup. Mittlerweile gewinnt sie allerdings an Bedeutung.

Auslosung Basketball Champions League