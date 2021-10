Basketball-Bundesligist Würzburg lange ohne Center Carvacho

Der Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg muss lange auf seinen Center Nicolas Carvacho verzichten. Wie die Unterfranken am Donnerstag mitteilten, erlitt der 24-Jährige eine Knieverletzung. „Wie schwer die Verletzung ist, wird erst nach weiteren Untersuchungen durch das Ärzte-Team in einigen Wochen feststehen“, hieß es in der Vereinsmitteilung. Der chilenische Nationalspieler war Mitte Juli verpflichtet worden, nachdem Center Justin Sears sich während der Reha erneut am Knie verletzt hatte.

