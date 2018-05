Barthel beim Tennisturnier in Nürnberg raus

Mona Barthel ist beim WTA-Tennisturnier in Nürnberg als letzte deutsche Spielerin ausgeschieden. Die Neumünsteranerin verlor am Donnerstag gegen Titelverteidigerin Kiki Bertens aus den Niederlanden 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Die ursprünglich für Mittwoch angesetzte Partie war wegen Regens verschoben worden und konnte auch am Donnerstag erst verspätet anfangen. Bei dem mit 250 000 US-Dollar dotierten Sandplatzevent waren zuvor unter anderen die deutsche Mitfavoritin Julia Görges und Andrea Petkovic früh gescheitert.

