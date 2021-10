Bart-Olympiade in 19 Kategorien in Bayern

„Dalí“, „Kaiserlich“, „Musketier“ - in solchen Kategorien messen sich am Samstag (13.00 Uhr) gesichtsbehaarte Männer bei der Bart-Olympiade und den Deutschen Meisterschaften der Bärte im niederbayerischen Eging am See. Man erwarte etwa 100 bis 120 Bartfreunde, sagte Christian Feicht, Präsident des Ostbayerischen Bart- und Schnauzerclubs, der den Wettbewerb ausrichtet. Teilnehmer aus Deutschland - vor allem aus dem Süden - aber auch aus den Niederlanden, Österreich, Italien, Schweiz oder Israel und treten in 19 Kategorien gegeneinander an.

Die Überkategorien „Schnauz-“, „Kinn- und Backen-“ und „Vollbärte“ sind in Unterdisziplinen eingeteilt. Eine Jury aus sieben Friseuren und Barbieren bewertet die Bärte. Wichtig seien die Pflege des Barts, aber auch Dichte und Länge, sagte Feicht. Es gebe schon einen gewissen Ehrgeiz, im Großen und Ganzen sei es aber eine freundschaftliche Veranstaltung.

