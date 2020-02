Barmer sieht betreutes Wohnen und Pflege-WGs kritisch

Die Krankenkasse Barmer sieht betreutes Wohnen und Wohngemeinschaften (WGs) für Pflegebedürftige kritisch. „Diese neuen Wohnformen erscheinen für Bewohner finanziell attraktiv, allerdings bieten sie in der Qualität der Pflege nicht immer, was sie versprechen. Zum Schutz der Bewohner sollte mehr Transparenz über die Qualität hergestellt werden“, forderte Landesgeschäftsführerin Claudia Wöhler am Donnerstag in München.

Laut Barmer-Pflegereport 2019 verursachen betreutes Wohnen und Pflege-WGs im Vergleich zu Pflegeheimen zwar höhere Kosten, doch sei die Versorgung der Pflegebedürftigen oft schlechter. Im Gegensatz zu Heimen würden die neuen Wohnformen nicht verpflichtend überprüft, auch fehlten für Pflege-Wohngemeinschaften Vorgaben zu Baubestimmungen und eine Personal- beziehungsweise Fachkraftquote.