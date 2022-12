Banküberfall in Unterfranken: Täter flüchtig

Ein bewaffneter Mann, der eine Bankfiliale in Unterfranken überfallen hat, ist weiterhin flüchtig. Der Unbekannte hatte die Bank in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) am Donnerstag betreten und unter Vorhalten einer Pistole Bargeld gefordert, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete er samt Beute in derzeit unklarer Höhe. Eine großangelegte Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Pressemeldung

© dpa-infocom, dpa:221216-99-921345/2