Bankfiliale wegen Gasflasche geräumt

Nach dem Fund einer Gasflasche hat die Polizei eine Bankfiliale in der Oberpfalz geräumt. Ein Kunde hatte die Flasche am frühen Mittwochmorgen im Vorraum des Geldinstituts entdeckt und die Beamten alarmiert, wie ein Polizeisprecher berichtete. Weil es zudem stark nach Gas roch, wurde ein größerer Einsatz von Polizei, Feuerwehren und Rettungskräften in die Wege geleitet. Wer die Gasflasche in der Bank deponiert hatte, war zunächst unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens ein Geldautomat im Vorraum gesprengt werden sollte. Schäden am Gebäude oder an den Automaten gab es aber nicht.

Die Polizei räumte das Gebäude in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) sowie ein benachbartes Anwesen. Umliegende Geschäfte und das Rathaus öffneten wegen des Polizeieinsatzes erst später. Kräfte des Rettungsdienstes standen für einen möglichen Ernstfall bereit. Die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts setzte vor Ort unter anderem einen Roboter ein.

Gegen 10.00 Uhr gab die Polizei Entwarnung und hob die Sperrungen wieder auf. Sieben Anwohner und Bankangestellte konnten in ihre Wohnungen zurückkehren beziehungsweise die Arbeit aufnehmen. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.