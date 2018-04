Bamberger Erzbischof Schick besucht Irak

Erstmals nach der Vertreibung der Terrormiliz IS ist ein hochrangiger deutscher Kirchenvertreter in die Ninive-Ebene im Nordirak gereist. Der Vorsitzende der Kommission Weltkirche in der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, habe unter anderem Städte und Dörfer besucht, in denen der IS besonders gewütet hatte. Darunter waren die von vielen Christen bewohnten Orte Karakosh und Karemlesh, wie die DBK am Donnerstag mitteilte. „Ich bin hierhergekommen, um dieser vom IS besonders brutal heimgesuchten Region die Solidarität der katholischen Kirche Deutschlands zu bezeugen“, sagte Schick.

Zuvor hatte der Erzbischof bereits die irakische Hauptstadt Bagdad besucht. In den Gesprächen - unter anderem mit dem Patriarchen der chaldäisch-katholischen Kirche - habe die religiöse, politische und wirtschaftliche Lage des Landes gestanden. In Bagdad lebt eine christliche Minderheit. Schick will am Samstag zurückreisen.

Mitteilung der Deutschen Bischofskonferenz