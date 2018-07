Bamberger Basketballer holen Co-Trainer Nicola

Mit einem dreirädrigen Auto haben sich am Samstag vier Jugendliche bei Tettnang überschlagen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen sogenannten Ellenator. Das ist ein umgebautes Serienfahrzeug, bei dem die Räder an der Hinterachse so dicht aneinander sitzen, dass das Fahrzeug als dreirädriges Fahrzeug gilt, das auch schon von 16-Jährigen bewegt werden darf. Der Motor ist auf etwa 20 PS gedrosselt, die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 90 km/h.