Bamberg plant neues Stadtviertel auf Ex-Militärgelände

- Auf dem ehemaligen US-Militärgelände in Bamberg soll in den kommenden Jahren ein komplett neues Stadtviertel entstehen. Details zu den Planungen will die Stadt Bamberg heute vorstellen. Die Kommune hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben, Planerteams aus dem In- und Ausland hatten sich daran beteiligt. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) präsentiert nun den Siegerentwurf zur Konzeption eines neuen Stadtquartiers im Bamberger Osten. Im vergangenen Jahr hatten die US-Truppen ihren Standort Bamberg aufgegeben. 450 Hektar stehen künftig für Verfügung - etwa für Wohn- und Gewerbegebiete.

Eigentümerin der Flächen ist derzeit noch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die Stadt Bamberg bemüht sich, das Areal komplett zu übernehmen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass eine ganze Reihe von Häusern, die Angehörige der US-Armee bewohnt hatten, mit Schadstoffen belastet sind und dass umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig sind.

