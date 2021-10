Ballon d'Or: Messi spricht auch von Lewandowski

Der sechsmalige Preisträger Lionel Messi hat mit Blick auf die Auszeichnung des weltbesten Fußballers auch Bayern Münchens Robert Lewandowski hervorgehoben. Sein Votum würde der 34 Jahre alte Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Superstar von Paris Saint-Germain aber für zwei andere Weltstars abgeben. „Natürlich habe ich zwei Spieler in meiner Mannschaft, für die ich stimmen würde: Ney und Kylian“, sagte Messi in einem Interview dem Magazin „France Football“ (Samstag) und meinte damit seinen brasilianischen PSG-Offensivkollegen Neymar und den französischen Weltmeister Kylian Mbappé.

„Danach gibt es Spieler auf individuellem Niveau, die eine große Saison gespielt haben, wie Lewandowski“, sagte Messi und nannte auch noch den Franzosen Karim Benzema von Real Madrid. Was sie geleistet hätten, sei sehr wichtig, um den Ballon d'Or zu gewinnen. „Letztlich haben auch die Titel großes Gewicht, ob du die Champions League gewonnen hast, die EM, die Copa America“, sagte Messi - er selbst holte in diesem Jahr die Copa in Südamerika und damit seinen ersten großen Titel im Dress der Albiceleste.

Aus der Bundesliga hat es neben Lewandowsi nur noch Erling Haaland von Borussia Dortmund auf die Liste der 30 Nominierten geschafft. Die Auszeichnungen werden am 29. November im Paris vergeben.

