Ballack: Sané muss an Körpersprache arbeiten

Nationalspieler Leroy Sané muss nach Meinung des früheren DFB-Kapitäns Michael Ballack weiter an seiner Ausstrahlung auf dem Platz arbeiten. „Er ist ab und zu ein bisschen launisch in der Körpersprache. Das muss er nicht, das darf er nicht, wenn er zu einem absoluten Weltklassespieler werden will“, sagte Ballack am Rande des 2:0 des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg über den zur zweiten Halbzeit bei den Münchnern eingewechselten Sané. Der 26-Jährige habe charakterlich „hier und da Luft nach oben“, um sein Potenzial auszuschöpfen, fügte Ballack bei DAZN hinzu.

Sané war schon beim Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig wie auch zum Ligastart bei Eintracht Frankfurt von Trainer Julian Nagelsmann jeweils nur eingewechselt worden. Gegen Wolfsburg zeigte sich der Offensivspieler sehr bemüht und wurde mit zwei Torschüssen gefährlich, leistete sich aber zum Unmut des Publikums auch einige leichte Ballverluste.

„Wenn ich mit so viel Talent gesegnet bin, ist es immer schade, wenn man es nicht abruft“, sagte Ballack. Diesen Anspruch müsse sich Sané gefallen lassen. Wenn der Bayern-Star seine Möglichkeiten ausschöpfe, zeigte sich Ballack „sicher, dass er auch in der Bayern-Mannschaft Platz in der ersten Elf hat, dauerhaft“.

