Balkondecke durchbrochen: zwei Bauarbeiter verletzt

- Bei einem Arbeitsunfall sind in München zwei Bauarbeiter erheblich verletzt worden. Ein 50-Jähriger war am Mittwoch bei Sanierungsarbeiten im zweiten Stock eines Hauses damit beschäftigt, den Estrich eines Balkons zu entfernen. Laut Polizeibericht vom Donnerstag brach dabei die Balkonplatte komplett durch und stürzte mitsamt dem Mann auf einen darunter arbeiteten 46-jährigen Arbeiter. Dieser wurde am Kopf verletzt. Der 50-Jährige fiel anschließend mit der Platte auch durch den Balkon im ersten Stock und blieb schwer verletzt im Erdgeschoss liegen. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.