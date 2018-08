Wegen eines Schadens an einer Oberleitung ist die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Nürnberg gesperrt worden. Zwischen Murrhardt und Schwäbisch Hall-Hessental fahren derzeit keine Züge, teilte die Deutsche Bahn am frühen Dienstagmorgen in Stuttgart mit. Davon seien die Regionalzüge auf der Murrbahn (Stuttgart - Schwäbisch Hall - Hessental - Crailsheim - Nürnberg) betroffen.

Die Züge werden den Angaben zufolge teilweise über Aalen umgeleitet. Außerdem sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Reisende und Pendler müssen demnach mit längeren Fahrzeiten rechnen. Techniker arbeiten laut Bahn seit Dienstagnacht daran, die Schäden zu reparieren. Wie lange die Arbeiten dauern und wie der Schaden entstanden ist, war zunächst unklar.

Mitteilung der Deutschen Bahn