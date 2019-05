Bahnstrecke zwischen Kempten und Immenstadt wird gesperrt

Wegen des Aufbaus einer Hochwasserschutzwand wird eine Bahnstrecke im Allgäu gesperrt. Der Beginn der Sperrung zwischen Kempten und Immenstadt war für die Nacht zum Dienstag (ab 0.30 Uhr) geplant, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montagabend sagte. Die Behörden hätten den Aufbau der Schutzwand angeordnet. Das bedeutet für Fahrgäste im Regionalverkehr, dass sie zwischen Kempten und Immenstadt auf einen Schienenersatzverkehr umsteigen müssen. Betroffen sind auch Züge der Länderbahn zwischen München und Lindau beziehungsweise Oberstdorf (Alex-Süd), wie das Unternehmen mitteilte. Es sei mit Verspätungen zu rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in Bayern vor langanhaltenden und extremen Regenfällen bis in die Nacht zum Mittwoch gewarnt. An den Alpen und im angrenzenden Vorland wird mit ergiebigem Dauerregen gerechnet - die Experten riefen hier die höchste von vier Warnstufen aus.