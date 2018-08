Bahnstrecke wegen Schienenbruch gesperrt

Ein Schienenbruch hat am Mittwoch zu Behinderungen auf der Bahnstrecke zwischen München und Garmisch-Partenkirchen geführt. Aus Sicherheitsgründen sei der Zugverkehr zwischen Weilheim und Huglfing am Vormittag eingestellt worden, sagte ein Bahnsprecher. Ein Stück der Schienen wurde auf der Höhe von Polling (Landkreis Weilheim-Schongau) ausgetauscht. Urlauber und Feiertagsausflügler mussten auf Busse umsteigen. Die Sperrung sollte am Abend aufgehoben werden. Warum die Gleise gebrochen sind, war zunächst unklar.

Störungsmeldung