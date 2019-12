Bahnstrecke Freilassing-Berchtesgaden wird modernisiert

Die Deutsche Bahn will in den beiden kommenden Jahren die Strecke Freilassing-Berchtesgaden für 65 Millionen Euro modernisieren. Auf der 34 Kilometer langen Bahnstrecke im Berchtesgadener Land werden die Stellwerke mit moderner Elektronik nachgerüstet. Der Zugverkehr werde künftig zentral von Freilassing aus gesteuert, teilte die Bahn am Donnerstag mit.

Auf einem Teil der Strecke sollen auch die mehr als 90 Jahre alten Oberleitungsanlagen ausgetauscht werden. Zwei Bahnhöfe werden barrierefrei ausgebaut, außerdem soll die Sicherheit an sieben Bahnübergängen verbessert werden. Zeitweise müssen Streckenabschnitte während der Bauarbeiten gesperrt werden. Die Züge werden dann durch Busse ersetzt.

DB-Mitteilung