Bahnstörung in Schwaben: Kripo ermittelt

Im Zusammenhang mit einer Störung im Bahnverkehr zwischen München und Augsburg ermittelt die Kriminalpolizei. Die Störung ist auf eine Beschädigung an einem Kabelschacht nahe Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) zurückzuführen. Dadurch seien Signal- und Versorgungsleitungen sowie die Kommunikationstechnik beeinträchtigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass an dem Kabelschacht ein Brand gelegt worden sei. Nähere Details hierzu nannte die Polizei nicht.

Während am Montag noch der Nah- und Fernverkehr gestört waren, kam es am Dienstag laut Deutscher Bahn noch zu Verspätungen im Fernverkehr. Die Störung sollte bis zum Abend andauern.

Deutsche Bahn - Verkehrsmeldungen

© dpa-infocom, dpa:220802-99-245074/2