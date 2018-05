Bahnsteig zu schmal: Zug reißt zwei Männer an S-Bahnhof mit

Weil sie zu nah am Gleis standen, sind zwei Männer in Oberbayern vom Sog eines Regionalzugs erfasst worden. Die Männer im Alter von 21 und 31 Jahren wurden schwer verletzt, wie die Münchner Polizei mitteilte. Die Männer hatten in der Nacht zum Mittwoch an der S-Bahn-Haltestelle Unterschleißheim bei München gewartet, als das Unglück geschah: Aufgrund einer Baustelle war der Bahnsteig an einer Stelle verengt und nur einen Meter breit. Als ein Regionalzug durchfuhr, wurden die Männer vom Sog erfasst. Der 31-Jährige wurde ins Gleisbett geschleudert. Der jüngere der beiden Männer schleuderte gegen das Ende des Zuges, prallte vom Zug ab und blieb auf dem Bahnsteig liegen. Die Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, ob die Baustelle und die verengte Stelle des Bahnsteigs besser hätten gekennzeichnet werden müssen.

Pressebericht der Polizei München