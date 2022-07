Bahnchef: Stammstrecke wird teurer - Keine konkreten Zahlen

Die Deutsche Bahn hat am Mittwoch weiterhin keine konkreten Zahlen genannt, wie teuer die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München werden und wie lange es dauern könnte. „Ich persönlich war auch heute noch nicht in der Lage, abschließende Kosten- und Terminaussagen zu treffen“, sagte Bahnchef Richard Lutz nach einem Spitzentreffen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Landräten aus dem Münchner Umland. Er sagte lediglich: „Aber wir können sicherlich sagen, dass es teurer wird und es länger dauern wird.“ Anfang Oktober werde man dann aber „die abschließende Transparenz darstellen“.

Das bayerische Verkehrsministerium geht inzwischen davon aus, dass die Kosten für den Bau der zweiten S-Bahn-Röhre in München von 3,85 auf bis zu 7,2 Milliarden Euro steigen könnten. Zudem könnte sich die Inbetriebnahme der zentralen Strecke durch die Innenstadt von 2028 auf 2037 verzögern. Die Bahn selbst hat dagegen bisher keine neuen Zahlen oder Details veröffentlicht. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatte zuletzt schon gesagt, dies könnte noch bis zur Aufsichtsratssitzung der Bahn Mitte September dauern.

