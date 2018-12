Bahn-Warnstreik beendet: Regionalverkehr normalisiert sich

Der Bahn-Regionalverkehr in Bayern soll nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) nach dem bundesweiten Warnstreik bis zum frühen Montagnachmittag wieder normal laufen. „Die Betriebsaufnahme gestaltet sich wie erwartet“, sagte der DB-Sprecher am Vormittag der Deutschen Presse-Agentur. In München und in Nürnberg sei auch der S-Bahnverkehr wieder angelaufen. Am Vormittag sei weiter mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Die Bahn rechne hier aber ebenfalls mit einer Normalisierung bis zum frühen Nachmittag.

Deutlich länger werden die Fahrgäste die Auswirkungen des Streiks im Fernverkehr spüren. Dort müssten sie sich auch in Bayern den ganzen Tag über auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen, hieß es.

Für die Zeit von 5.00 bis 9.00 Uhr hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bundesweit ihre Mitglieder im Konzern zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die EVG vertritt unter anderem Mitarbeiter an Stellwerken, Zugbegleiter und Lokführer.

Am Samstag waren die Tarifverhandlungen mit der Bahn in Hannover ohne ein Ergebnis geblieben. Die EVG nannte ein aus ihrer Sicht zu geringes Lohnangebot des Managements als Anlass für die Warnstreiks - die Bahn sprach hingegen von einer „völlig überflüssigen Eskalation“. Sie rief die Gewerkschaft auf, eine Einladung zu neuen Gesprächen anzunehmen.

