Bahn-Umfrage: Mehrheit für Neubautrasse im Inntal

Die Deutsche Bahn sieht weiter eine hohe Zustimmung zu einer neuen zweigleisigen Bahntrasse im Inntal Richtung Brenner. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Bahn in der Region sprachen sich 59 Prozent der Menschen für einen Neubau aus, 28 Prozent waren dagegen, wie die Bahn am Mittwoch in Rosenheim mitteilte. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte von Ende September bis Ende Oktober telefonisch rund 1500 Menschen in dem betroffenen Gebiet um Rosenheim sowie im bayerischen und im Tiroler Inntal befragt.

Bei einer ersten Befragung im Vorjahr hatten sich auf deutscher Seite 75 Prozent für einen Eisenbahnausbau ausgesprochen. Allerdings hat die Bahn nun die Frage modifiziert und - nach Kritik der Projektgegner - nicht mehr nur nach einem Ausbau, sondern konkret nach einem Neubau gefragt. Denn Gegner und Bahn streiten genau um die Frage, ob ein Ausbau der bestehenden Strecke reicht oder ein Neubau nötig ist.

„Die Zustimmung ist im Vergleich zur Ablehnung doppelt so groß. Das ist in diesem Stadium ein sehr guter Wert“, sagte ein Bahnsprecher zu der neuen Befragung. Nicht zuletzt aufgrund der geänderten Fragestellung habe die Bahn erwartet, dass die Zustimmungswerte dieses Mal nicht so hoch sein würden wie zuvor. Hinzu komme, dass die Konkretisierung des Projekts durch die inzwischen vorgelegten möglichen Streckenvarianten für die Bürger nun stärker als damals ihre persönliche Betroffenheit greifbar machten.

Brennernordzulauf

Brenner Basistunnel

Bürgerforum Inntal

Mitteilung Umfrage 2018