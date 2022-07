Bahn stellt Trassenverlauf für Brenner-Nordzulauf vor

Die Planungen für die Schienenverbindung durch Bayern zum künftigen Brenner Basistunnel kommen voran. Die Deutsche Bahn stellt am Mittwoch (13.00 Uhr) in Ebersberg die bevorzugte Trassenführung für den nördlichen Teil des sogenannten Brenner-Nordzulaufs vor.

Fünf Vorschläge liegen für die etwa zwölf Kilometer lange Strecke südlich von München zwischen Grafing und Ostermünchen auf dem Tisch. In den Plänen der Bahn sind sie pink, gelb, rot, orange und türkis eingezeichnet. Den fünften Vorschlag - türkis - hatte die Bahn erst im März nach scharfen Protesten aus der Region aufgenommen.

Gegen die anderen vier Varianten hatten Anfang Februar Hunderte Menschen in Grafing demonstriert. Gegner der Planungen befürchten erhebliche Eingriffe in die Landschaft. Zuvor hatten Vertreter von Verbänden und Kommunen im Landkreis das Dialogforum der Bahn boykottiert und in einem offenen Brief kritisiert, der Dialog finde nicht auf Augenhöhe statt.

Bürgerinitiativen kämpfen seit Jahren gegen den Bau des Brenner-Nordzulaufs von Rosenheim bis zur österreichischen Grenze. Sie halten eine Ertüchtigung der bestehenden Gleise für ausreichend. Für diesen südlichen Bereich hat die Bahn schon eine Neubau-Trasse vorgestellt, über deren Realisierung die Politik entscheiden muss.

Die neue Bahnstrecke soll die Kapazitäten zum Brenner Basistunnel erhöhen, an dem in Italien und Österreich gebaut wird und der 2032 fertig werden könnte. Mit der besseren Schienenverbindung durch den Tunnel sollen die vielbefahrene Brenner-Autobahn entlastet und mehr Güter auf die Schiene gebracht werden.

Mitteilung Bahn vom 2.12.2021

Mitteilung Bahn vom 17.3.

Grobtrassen im nördlichen Teil des Brenner Nordzulaufs

