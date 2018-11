Bahn stapelt ihre Fahrgäste

Die Deutsche Bahn geht von einem weiteren kräftigen Wachstum im Regionalverkehr in Bayern aus. Die Zahl der Fahrgäste wachse jährlich um zwei bis drei Prozent, sagte der Sprecher der Geschäftsführung der DB-Regio Bayern, Hansrüdiger Fritz, am Mittwoch in Ingolstadt. Im vergangenen Jahr wurden von DB-Regionalzügen in Bayern 124,2 Millionen Fahrgäste befördert.

Inklusive der S-Bahn München hat die DB Regio einen Marktanteil von 73,9 Prozent am Schienenpersonennah- und Regionalverkehr im Freistaat. Trotz vieler Baustellen werde sich die Pünktlichkeitsquote im laufenden Jahr voraussichtlich leicht verbessern, sagte Fritz. Im vergangenen Jahr kamen 92,33 Prozent aller rot lackierten DB-Regionalzüge in Bayern pünktlich an. Das bedeutet eine Verspätung von nicht mehr als fünf Minuten.

Um den wachsenden Fahrgastansturm insbesondere in den Ballungsräumen zu bewältigen, setzt die Bahn immer mehr auf Doppelstockfahrzeuge. Nach dem Fahrplanwechsel zum 8. Dezember werden neue Twindexx auf den Strecken von München beziehungsweise Augsburg über Treuchtlingen nach Nürnberg sowie als„Main-Spessart-Express von Bamberg über Schweinfurt, Würzburg und Aschaffenburg eingesetzt. Ab Sommer sollen zudem verspätet ausgelieferte neue Doppelstockzüge die umgerüsteten alten IC-Waggons des München-Nürnberg-Expresses schrittweise ersetzen und so die Kapazität auf dieser sehr gefragten Verbindung um 50 Prozent erhöhen. Auch die Pünktlichkeit soll verbessert werden.

Erstmals in der Geschichte wird im kommenden Jahr der Münchner Flughafen direkt von Regionalzügen angefahren werden. Nach Fertigstellung der Neufahrner Kurve rollt der Flughafenexpress stündlich von Regensburg über Landshut umsteigefrei zum Tunnelbahnhof des Flughafens, in dem bisher nur S-Bahn-Züge halten. Der Flughafenverkehr sei für die Bahn auch anderswo ein „riesiger Wachstumsmarkt“, sagte Fritz.

Insgesamt investiere die DB-Regio Bayern in den nächsten Jahren rund eine halbe Milliarde Euro in neue Fahrzeuge, sagte Fritz. Dabei trete man in Vorleistung, weil die von der staatlichen Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) vergebenen Aufträge nur zehn bis zwölf Jahre umfassen.

Zum Fahrplanwechsel hat sich die DB in Kooperationen mit den anderen in Bayern tätigen Bahn-Anbietern auch eine neue Fahrkarte einfallen lassen. „Im Fahrkartenerfinden sind wir gut“, sagte Fritz. Mit dem Bayern-Hopper-Ticket kann man in Zukunft Strecken bis zu 50 Kilometer und mit bis zu drei Kindern hin- und zurück mit der Bahn fahren.

Auf die Ausstattung von Regionalzügen mit WLan werden die Kunden wohl noch warten müssen. Die Bahn werde die Millioneninvestitionen nicht von sich aus vornehmen. Außerdem stelle sich immer die Frage, ob zusätzliche Mittel nicht besser „in ein paar Kilometer mehr“ angelegt seien, sagte Fritz.