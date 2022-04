Bahn modernisiert 130 bayerische Bahnhöfe

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 130 bayerische Bahnhöfe modernisieren beziehungsweise deren Umbau fortsetzen. Bis Jahreswechsel sollen auch gut 500 der 1012 Bahnhöfe in Bayern barrierefrei sein. Das berichtete am Donnerstag Klaus-Dieter Josel, der DB-Konzernbevollmächtigte für Bayern. Gebaut wird in München, Augsburg und Nürnberg, aber auch an vielen kleineren Bahnhöfen.

Die Bahnhofsmodernisierungen sind Teil eines bundesweiten Programms der DB. Die Bahn erhielt über Jahrzehnte nur vergleichsweise wenig Geld von Bund und Ländern für die Modernisierung von Strecken und Bahnhöfen. Bund und Länder haben ihre Zuschüsse jedoch mittlerweile stark erhöht. Auch die Bahn selbst investiert erheblich mehr. Für die bayerischen Bahnhöfe sind dieses Jahr 241 Millionen Euro vorgesehen, fast dreimal so viel wie vor zehn Jahren.

Wann alle Bahnhöfe in Bayern barrierefrei sein werden, lässt sich nach Josels Worten nicht vorhersagen. Dies hängt nach Worten des Bahnmanagers maßgeblich von den staatlichen Zuschüssen ab. „Wir können nicht von jetzt auf gleich alle Stationen in Bayern ertüchtigen“, sagte Josel. Derzeit können etwa 80 Prozent der Fahrgäste in Bayern barrierefrei ein- oder aussteigen.

Schrittweise ausgetauscht werden in den nächsten Jahren auch die elektronischen Hinweistafeln an den Bahnsteigen. Die neuen Modelle sollen vor allem besser lesbar sein.

