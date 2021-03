Bäume in schwäbischem Schlosspark abgeschält und angesägt

Unbekannte haben am Schlossgelände Rain (Landkreis Donau-Ries) unter anderem mehrere Bäume angesägt und einen Schaden von mehr als 13 000 Euro angerichtet. Am Wochenende seien die Rinde eines Baumes abgeschält und eine Sitzbank beschädigt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

„In der Zeit vom Montag auf Dienstag wüteten der oder die bislang Unbekannten erneut im Rainer Schlossgarten“, hieß es in der Mitteilung. Fünf Buchsbäume wurden auseinandergerissen und etliche Bäume angesägt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

