Baerbock: Wer den Rechten hinterherlauft, verliert

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat den Wahlerfolg ihrer Partei bei der bayerischen Landtagswahl als deutschlandweites Signal bezeichnet. „Heute in diesen Stunden hat Bayern Haltung, Menschenrechte und Menschlichkeit gewählt, und das ist ein gutes Signal für ganz Deutschland“, sagte die Parteivorsitzende am Sonntag in Berlin. Mit Blick auf die CSU, die ihre absolute Mehrheit verlor, sagte sie: „Wer den Rechten hinterherläuft, der verliert.“ Die Wahl habe gezeigt, dass man mit „politischen Antworten“ gewinnen könne. Ersten Hochrechnungen zufolge haben die Grünen mit mehr als 18 Prozent den zweiten Platz in Bayern erreicht.