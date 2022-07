Bänderriss: Franken-Derby ohne Nürnbergs Tempelmann

Der 1. FC Nürnberg muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Lino Tempelmann verzichten. Der 23-Jähige erlitt einen Bänderriss im Sprunggelenk und fällt vorerst aus, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Tempelmann verpasst somit das für den „Club“ so wichtige Franken-Derby am kommenden Samstag gegen Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth. Auch das bayerische Duell mit Jahn Regensburg eine Woche später werden die Nürnberger ohne den Rechtsfuß bestreiten müssen.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-94347/2