Babys tranken schon vor 3000 Jahren Milch aus Fläschchen

Schon vor rund 3000 Jahren nuckelten Babys an Trinkfläschchen mit tierischer Milch. Darauf weisen Untersuchungen an prähistorischen Trinkgefäßen hin, die in Bayern gefunden worden waren, wie Wissenschaftler im Fachblatt „Nature“ schreiben. „Diese sehr kleinen Gefäße geben uns wertvolle Informationen darüber, wie und was Babys vor Tausenden Jahren gefüttert wurde“, sagte Erstautorin Julie Dunne von der britischen Universität Bristol laut einer Uni-Mitteilung.

Die untersuchten Fläschchen aus Ton mit einem kindgerechten Trink-Schnabel waren unter anderem bei Grabungen in Dietfurt im Altmühltal entdeckt worden. Sie befanden sich in Gräbern von Kindern. Die Forscher entnahmen den Fläschchen nun Proben und konnten so mit einer Kombination verschiedener chemischer Verfahren bestimmte Fette und Fettsäuren nachweisen, die sie eindeutig der Milch von domestizierten Wiederkäuern wie Kühen, Ziegen oder Schafen zuordnen konnten.

Abstract nach Ablauf der Sperrfrist