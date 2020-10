Baby zu Tode misshandelt: Mann wegen Mordes vor Gericht

Nach dem gewaltsamen Tod eines Babys in Unterfranken muss sich von heute an ein Mann wegen Mordes vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen vor, seine frühere Freundin und ihren Säugling immer wieder misshandelt haben. Am 20. Dezember 2019 eskalierte die Situation wohl derart, dass der acht Monate alte Bub starb. Der Deutsche soll den wehrlosen Säugling im Raum Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) mit stumpfer Gewalt malträtiert und schließlich erstickt haben.

Die heute 21 Jahre Mutter hatte ihren Sohn leblos in seinem Bett gefunden. Die Anklage geht davon aus, dass der Mann das Kind als Störfaktor empfand und aus niedrigen Beweggründen handelte. Für den Prozess sind bisher zehn Verhandlungstermine geplant.

Polizeiliche Kriminalstatistik 2019 zu Opfern bundesweit