Baby getötet: Plädoyers und Urteil gegen Angeklagten möglich

Im Revisionsverfahren um den gewaltsamen Tod eines Babys in Unterfranken könnten heute um 9.00 Uhr die Plädoyers gesprochen werden. Auch das Urteil gegen den 25 Jahre alten Angeklagten ist denkbar, der sich vor dem Landgericht Würzburg verantworten muss. Der Bundesgerichtshof hatte nach der Prüfung des Falls festgestellt, dass nicht sicher geklärt sei, ob der Angeklagte das Baby gezielt getötet hat - also vielleicht Mord statt Totschlag vorliegt. Nach der neuerlichen Beweisaufnahme ist es nun an der 8. Strafkammer, dies zu entscheiden.

In erster Instanz war der Mann am 22. Februar 2021 zu elf Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags verurteilt worden. Der Deutsche soll den acht Monate alten Jungen seiner Freundin kurz vor Weihnachten 2019 im Raum Gemünden am Main misshandelt und erstickt haben, weil er sich durch das Kind gestört fühlte. Der Angeklagte hatte dies stets bestritten. Das Landgericht ging nach der Beweisaufnahme davon aus, dass der Verdächtige den Jungen schon mehrfach in den Wochen vor dem Tod schwer misshandelt hat.

