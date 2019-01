Bürgermeister zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt

Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Immenreuth (Landkreis Tirschenreuth), Heinz Lorenz (CSU), ist am Donnerstag wegen Untreue in elf Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht Tirschenreuth setzte die Strafe zur Bewährung aus. Als Auflage muss der Politiker 10 000 Euro an das SOS-Kinderdorf in Immenreuth zahlen. Die Richter hielten Lorenz zu Gute, dass seine Taten nicht auf krimineller Energie beruht haben. Vielmehr sei Lorenz mit seinen Aufgaben überfordert gewesen, erklärte der Vorsitzende Richter.

Lorenz hatte sich unter anderem in seiner Funktion als Personalsachbearbeiter der Gemeinde Immenreuth zwischen Februar 2013 und April 2014 Gelder ausbezahlt, die ihm nicht zustanden. Das Gericht ging davon aus, dass es sich dabei um einen Gesamtbetrag von rund 18 000 Euro handelte. Lorenz musste das Geld bereits zurückzahlen.

Die politische Zukunft des Bürgermeisters blieb am Donnerstag unklar. Das Rathaus Immenreuth wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.