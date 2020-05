Bürgerentscheid zu 365-Euro-Ticket in Nürnberg

Wer momentan den RTL-Dauerbrenner „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ einschaltet, erblickt ein Gesicht, das der eine oder andere vielleicht schon einmal in den Gassen der Insel gesehen hat. Die Insel ist Livia Gaisers Lieblingsort in Lindau. In der Serie sorgt die 23-Jährige derzeit für so manch Aufregung. Irgendwann möchte sie mit einem Hollywood-Veteranen vor der Kamera stehen, dessen Paraderolle ein Mafioso ist.

Den Blick über das Alpenpanorama schweifen lassen oder in der Sommerhitze in den Bodensee springen und sich abkühlen – ...