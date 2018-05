Bündnis gegen Artensterben startet Volksbegehren

Ein von der ÖDP initiiertes Bündnis will das Artensterben in Bayern per Volksbegehren stoppen. Die Umweltpartei und ihre Verbündeten starteten am Freitag mit der Sammlung der für ein Volksbegehren notwendigen 25 000 Unterschriften. „Über fünfzig Prozent der Bienenarten sind bedroht und über achtzig Prozent der Falter sind bereits verschwunden“, sagte Sprecher Bernhard Suttner. „Auch Vögel und viele andere Arten sind in ihren Beständen drastisch dezimiert.“

Der Initiative angeschlossen haben sich 50 Verbündete, darunter SPD und Grüne. Das Volksbegehren zielt darauf, Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten. Dazu zählen der Ausbau von Biotopverbünden und naturnaher Landwirtschaft. „Aufgabe Nummer 1 von uns allen muss es sein, dieses Artensterben zu stoppen und den Lebewesen wieder Lebensräume zur Verfügung zu stellen.“

Sofern die Sammlung der 25 000 Unterschriften gelingt, müsste das Innenministerium prüfen, ob das Volksbegehren rechtlich zulässig ist. Anschließend müssten sich bayernweit zehn Prozent der wahlberechtigten Bürger in Unterschriftenlisten für das Volksbegehren eintragen, damit es in der dritten Stufe zum eigentlichen und entscheidenden Volksentscheid kommen kann.