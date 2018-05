Böser Scherz misslingt: Maskierter sorgt für Polizeieinsatz

Ein Mann mit Gasmaske und Softair-Pistole hat in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Oberfranken für Aufregung gesorgt. Der 18-Jährige habe in der Nacht zum Samstag einen in dem Familienzentrum in Heiligenstadt (Landkreis Bamberg) wohnenden Freund erschrecken wollen, berichtete die Polizei. Die Beamten waren gegen 1.00 Uhr wegen einer maskierten Person alarmiert worden und mit mehreren Einsatzkräften angerückt. Sie stellten die Spielzeugpistole sicher. Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann durch seinen Auftritt eine Straftat begangen hat und ob er sich an den Kosten für den Polizeieinsatz beteiligen muss.