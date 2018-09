Böhmermann unterhält bei Start-up-Festival

TV-Entertainer Jan Böhmermann („Neo Magazin Royale“) hat beim Münchner Gründer-Festival Bits & Pretzels für Unterhaltung gesorgt. Der 37-Jährige scherzte am Sonntag auf der Bühne vor Hunderten Zuschauern und beantwortete Fragen. Was Ernst und was Scherz war, ließ der Satiriker im Großen und Ganzen offen. „Dass wir uns nicht missverstehen: Mein Vortrag ist so aufgebaut, dass sich ab und zu Ironie und Ernstgemeintes verschränken“, sagte Böhmermann. Für seine Scherze erntete er Applaus und Lacher. „Ich bewundere den Optimismus von Gründern sehr, ich wollte nie zu den Sternen greifen“, sagte der erfolgreiche ZDF-Moderator.

Böhmermann trat mit seinem Auftritt quasi in die Fußstapfen von Stefan Raab („TV Total“), der im vergangenen Jahr bei dem dreitägigen Start-up-Event über seine Karriere-Anfänge gesprochen hatte.

Bits & Pretzels war vor einigen Jahren mit rund 1400 Teilnehmern gestartet und hatte danach zunehmend Interessenten gelockt. Erfolgreiche Gründer berichten bei der Veranstaltung über ihre Erfahrungen, präsentieren Ideen und können mit Investoren in Kontakt kommen. Ein gemeinsamer Oktoberfest-Besuch schließt das Festival am Dienstag (2. Oktober) ab. Wie im Vorjahr werden rund 5000 Besucher erwartet.

