Axel Piper wird neuer Augsburger Regionalbischof

Der Weilheimer Dekan Axel Piper wird neuer Regionalbischof von Augsburg. Das hat der Berufungsausschuss des Kirchenkreises entschieden, wie die evangelische Landeskirche am Donnerstag mitteilte. Der 59-Jährige folgt Michael Grabow nach, der am 31. Dezember dieses Jahres in den Ruhestand geht.

„In unserem gemeinsamen Engagement ist mir dabei wichtig, gerade auch die Menschen, die auf Distanz zur Kirche gegangen sind, neu in den Blick zu nehmen. Und dazu braucht es vor allem eine glaubwürdige Kirche“, erklärte Piper laut Mitteilung zu seinem Amt. Seit 2013 arbeitet er in Weilheim als Dekan. Außerdem ist er seit mehreren Jahren Radiohörern als Sprecher von Kurzandachten im Programm des Bayerischen Rundfunks bekannt.

Pressemitteilung