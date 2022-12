Autozulieferer Brose macht wieder Gewinn

Der Autozulieferer Brose hat die Kehrtwende geschafft. Nach roten Zahlen im vergangenen Jahr kündigte der Familienkonzern für 2022 ein positives Ergebnis an. Der Umsatz dürfte um zwei Milliarden auf mehr als 7,4 Milliarden Euro gestiegen sein, teilte Brose am Donnerstag in Coburg mit. Die Konsolidierung des Gemeinschaftsunternehmens Brose Sitech, ein größeres Produktionsvolumen und hohe Inflations- und Wechselkurseffekte hätten dazu beigetragen.

Höhere Kosten für Rohmaterial, Halbleiter und Energie belasteten das Ergebnis massiv. Neben einer Verbesserung der Produktivität sei es auch „unabdingbar, die erwarteten Mehrkosten an unsere Kunden weiterzugeben und entsprechende Preiserhöhungen durchzusetzen“, sagte Brose-Chef Ulrich Schrickel.

Für den Ausbau der Standorte und Fabriken will der Autozulieferer nächstes Jahr über 400 Millionen Euro investieren. In den nächsten drei Jahren sollen insgesamt mehr als 1,3 Milliarden Euro investiert werden - gut die Hälfte davon in Europa, jeweils ein Viertel in Amerika und Asien. Bei weltweit stabiler Fahrzeugproduktion rechnet Brose 2025 mit rund 10 Milliarden Euro Umsatz. Im vergangenen Jahr seien strategische Aufträge für elektrische Schließsysteme, Kühlerlüftermodule und Vordersitzstrukturen hereingekommen.

Für die Mitarbeiter hat das Familienunternehmen die Auszahlung einer Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro und „eine deutliche Entgelterhöhung an allen deutschen Standorten“ beschlossen. Demnach steigen die Löhne ab Juni 2023 um 5,2 Prozent und ab Mai 2024 um 3,3 Prozent.

Viele Autozulieferer sind durch Materialmangel, niedrige Absatzzahlen der Autobauer und die Umstellung auf Elektroautos unter Druck, es gab Stellenabbau und Werksschließungen. Schrickel sagte: „Das klare Bekenntnis der Gesellschafter, Brose langfristig als selbstständiges Familienunternehmen erhalten zu wollen, ist ein starkes Fundament in diesen turbulenten Zeiten.“

